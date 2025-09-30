Шанс на реванш за полуфинал прошлого года. У Тоттенхэма серьезные проблемы перед выездом в Будё
У норвежцев будет серьезная мотивация разгромить фаворита на легендарном искусственном газоне
около 3 часов назад
Главный тренер Тоттенхэма Томас Франк перед матчем второго тура общего этапа Лиги чемпионов против Буде-Глимта сообщил о кадровых проблемах «шпор». Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.
Я считаю, что Буде — фантастическая команда, и сам клуб просто фантастический. Их история во многом уникальна. Вся Европа, наверное, знает этот клуб, потому что это своего рода сказка. Мне также нравится скандинавская связь между Данией и Норвегией, поэтому я стал следить за ними внимательнее.
Доминик Соланке перенес небольшую операцию на голеностопе, из-за чего пропустит два следующих матча. Кристиано Ромеро не полетел с командой в Норвегию, а Рандаль Коло-Муани готов сыграть.
Матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов Буде-Глимт – Тоттенхэм состоится во вторник, 30 сентября на стадионе Аспмюра в Буде (Норвегия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву. Следить за онлайн-трансляцией игры можно на странице события Буде-Глимт – Тоттенхэм на Xsport.ua.
Напомним, Тоттенхэм в полуфинале Лиги Европы прошлого сезона прошел именно Буде-Глимт на своем пути к титулу.
Поделиться