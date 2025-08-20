Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко дал несколько рекомендаций лидеру национальной сборной Илье Забарному перед его переходом во французский ПСЖ, сообщает Sport24.

По информации источника, Шевченко лично пообщался с защитником и посоветовал ему быть внимательным в общении с российским голкипером Матвеем Сафоновым, который, как и раньше, находится в составе парижан.

Сделка по Забарному обошлась французскому гранду в 63 миллиона евро, плюс еще три миллиона предусмотрены бонусами. Этот трансфер стал вторым самым дорогим в истории украинского футбола.

Ранее сообщалось, что Луис Энрике нашел новую позицию для Забарного в ПСЖ.