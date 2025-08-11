Сергей Стаднюк

Киевское Динамо получит процент не от всей суммы трансфера своего воспитанника Ильи Забарного, а только от разницы между суммой перехода в ПСЖ и сделкой с Борнмутом. Об этом сообщил ведущий программы программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

Большинство наших коллег пытаются подсчитать деньги Суркисов, сколько, собственно говоря, Динамо заработает на Илье Забарном. В этих подсчетах очень легко попасть в заблуждение, потому что все запомнили, что у Динамо есть процент от продажи Забарного. И почему-то помнят о 25%, а на самом деле 20% – и это первое заблуждение. А второе заблуждение очень простое – речь идет не о пятой части от общей суммы трансфера Забарного в ПСЖ. Речь идет о разнице между суммой, которую Борнмут получит от ПСЖ, и минус те средства, которые Борнмут уже выплатил Динамо. Михаил Спиваковский

Напомним, по данным Transfermarkt, Динамо продало Забарного в Борнмут за 22,7 млн евро. Трансфер защитника в ПСЖ оценивается в 62 – 67 млн. Также киевляне могут рассчитывать на платеж солидарности в размере примерно 3,5 млн. Таким образом, «бело-синие» получат около 11 миллионов от этого трансфера.

Напомним, Забарный уже прибыл в Париж.