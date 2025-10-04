Известный футбольный комментатор и журналист Владимир Зверов отреагировал на пояснение главного тренера Динамо Александра Шовковского относительно долгой замены травмированного Тараса Михавко в матче первого тура общего этапа Лиги конференций против Кристал Пэлас (0:2). В меньшинстве киевляне пропустили первый мяч.

Этот момент многих поразил. Вы видели скамейку Динамо в трансляции, видели Буртника, видели молодого Захарченко. Я даже не представляю, какое внутреннее состояние мог иметь футболист, имею в виду Буртника: он играл во Второй лиге, потом в Первой, а далее перешел в Динамо — и сыграл ноль минут. Он не выходил ни против Оболони, ни против Александрии, ни в Кубке, тогда как другие новички получали игровое время. Я не могу себе представить его состояние, когда сразу нужно выйти против Кристал Пэлас. Это как с велосипеда сразу пересесть на трактор или даже самолет — такого не бывает.

Я уверен, что Буртник не был психологически готов к такому матчу. Выйти против Матеты, Камады и других — можно после этого и веру в себя потерять. Думаю, это одна из причин, почему замена затянулась. Михавко хотел вернуться в игру, но из того, как он упал и какие у него были глаза, даже мне стало понятно: играть он уже не мог. И этот эпизод, когда Михавка не было на поле, показал, что тренерский штаб не имел плана Б на такой экстренный случай. В этой ситуации нужно было реагировать быстрее.