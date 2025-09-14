Шовковський публічно підтримав скандального новачка Динамо
Наставник бело-синих сделал важное заявление
около 2 часов назад
Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский выступил в защиту молдавского легионера Владислава Бленуце, который оказался в центре скандала из-за подозрительного пророссийского контента.
«Бленуце – наш игрок, наша боевая единица. Он один из нас, мы вместе с ним.
Что могу сказать болельщикам? У них есть собственное мнение – мы его уважаем, хотя и не разделяем. Стоит разобраться в деталях прежде чем делать выводы.
Он уже все объяснил. А мы говорим: он с нами», – сказал Шовковский в эфире УПЛ ТВ.
Дебют 25-летнего Бленуце в пятом туре УПЛ против Оболони (2:2) прошёл не без давления – часть фанатов негативно восприняла появление игрока в футболке бело-синих.
Динамо занимает первое место в таблице УПЛ, набрав 13 очков.
В следующем туре 22 сентября подопечные Шовковского сыграют дома с Александрией.