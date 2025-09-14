Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский выступил в защиту молдавского легионера Владислава Бленуце, который оказался в центре скандала из-за подозрительного пророссийского контента.

«Бленуце – наш игрок, наша боевая единица. Он один из нас, мы вместе с ним.

Что могу сказать болельщикам? У них есть собственное мнение – мы его уважаем, хотя и не разделяем. Стоит разобраться в деталях прежде чем делать выводы.

Он уже все объяснил. А мы говорим: он с нами», – сказал Шовковский в эфире УПЛ ТВ.