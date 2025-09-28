Трабзонспор вышел победителем в голевой перестрелке с Фатих Карагюмрюк в 6 туре Суперлиги. Матч в Стамбуле завершился со счетом 4:3.

Украинский нападающий Данило Сикан вышел на замену во втором тайме, отметившись голом, который стал ключевым для Трабзона.

Кроме Сикана хет-триком в составе Трабзона отличился Онуачу.

Трабзонспор имел преимущество в три гола над соперником, однако Фатих Карагюмрюк в конце встречи нашел в себе силы оставаться в игре до последних секунд поединка.

Также в этом матче приняли участие Арсений Батагов, который провел полный матч, и Александр Зубков, которого заменили на 80-й минуте.

Суперлига. 6 тур

Карагюмрюк - Трабзонспор 3:4

Голы: Чукур, 28, Фофана, 90+1, 90+2 - Фелипе Аугусто, 19, Онуачу, 35, 45+8, Сикан, 88

