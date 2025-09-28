Сікан допоміг Трабзонспору уникнути втрати очок в Суперлізі.
Нелегкая победа в Стамбуле
Трабзонспор вышел победителем в голевой перестрелке с Фатих Карагюмрюк в 6 туре Суперлиги. Матч в Стамбуле завершился со счетом 4:3.
Украинский нападающий Данило Сикан вышел на замену во втором тайме, отметившись голом, который стал ключевым для Трабзона.
Кроме Сикана хет-триком в составе Трабзона отличился Онуачу.
Трабзонспор имел преимущество в три гола над соперником, однако Фатих Карагюмрюк в конце встречи нашел в себе силы оставаться в игре до последних секунд поединка.
Также в этом матче приняли участие Арсений Батагов, который провел полный матч, и Александр Зубков, которого заменили на 80-й минуте.
Суперлига. 6 тур
Карагюмрюк - Трабзонспор 3:4
Голы: Чукур, 28, Фофана, 90+1, 90+2 - Фелипе Аугусто, 19, Онуачу, 35, 45+8, Сикан, 88
