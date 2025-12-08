СК Полтава и Эпицентр закрывали программу 15 тура УПЛ. Матч в Кропивницком завершился со счетом 0:3.

Встреча дебютантов элитного дивизиона прошла под полным преимуществом Эпицентра, который в случае победы мог увеличить отрыв от зоны вылета. Хедлайнером выступил лучший игрок команды Сергея Нагорняка Сифуэнтес, который принял участие в двух голах в каждом из таймов.

Эффектную точку в поединке поставил Демченко, который запустил наклбол ударом со штрафного, против которого ничего не смог сделать голкипер Полтавы.

Победа позволила Эпицентру остаться на 14 месте, имея столько же очков. Полтава - последняя в турнирной таблице с девятью баллами.

УПЛ. 15 тур

СК Полтава - Эпицентр 0:3

Голы: Джеованне, 25, Себерио, 50, Демченко, 82