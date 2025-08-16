Скала поиздевалась над Реал Фармой, команда Гармаша и Рыбалки уверенно победила, Тростянец разгромил Локо. Видео
Результаты игрового дня субботы во Второй украинской лиге
Завершились матчи субботы, 16 августа, в четвертом туре украинской Второй лиги.
В группе А Второй лиги Скала 1911 разгромила Реал Фарму со счётом 6:0, оформив победу ещё в первом тайме благодаря голам Ралюченко, Гудзинского, Лесовика и дублю Кравченко, а в конце матча точку поставил Жумига.
Буковина-2 дома уступила Лесному – гости повели уже на 12-й минуте благодаря пенальти Волошина, а в конце встречи победу закрепил Доброхотов. Стоит отметить, что экс-динамовцы Гармаш и Рыбалка даже не попали в заявку.
Полесье-2 одержало волевую победу над Нивой Винница. Грищенко открыл счёт, Ёка удвоил преимущество, а гол Погорелого на последних минутах лишь сократил отставание.
Турнирная ситуация в группе А.
В группе Б Тростянец без проблем обыграл Локомотив. Ещё до перерыва отметился Замуренко, после чего во втором тайме Хусин и Деревинский оформили уверенную победу 3:0.
Горняк-Спорт дома сенсационно уступил Пенуэлу. Гости отметились трижды усилиями Златьева, Поповича и Сорочана, тогда как хозяева ответили лишь поздними голами Лебедева и Бокулева.
Диназ потерпел поражение от Колоса-2. Дубль Любко и точный удар Харжевского обеспечили гостям комфортное преимущество ещё до перерыва, а единственный гол хозяев во втором тайме записал на свой счёт Бобита.
Турнирная ситуация в группе Б.
Вторая лига, четвертый тур
Группа А
Реал Фарма – Скала 1911 0:6
Голы: Ралюченко, 20, Гудзинский, 38, Кравченко, 39, 46, Лесовик, 42, Жумига, 80
Буковина-2 – Лесное 0:2
Голы: Волошин, 12 (пен.), Доброхотов, 89
Полесье-2 – Нива Винница 2:1
Голы: Грищенко, 37, Ёка, 63 – Погорелый, 89
Группа Б
Тростянец – Локомотив 3:0
Голы: Замуренко, 12, Хусин, 52, Деревинский, 62
Горняк-Спорт – Пенуэл 1:3
Голы: Златьев, 12, Попович, 42, Сорочан, 52 – Лебедев, 78, Бокулев, 90+2
Диназ – Колос-2 1:3
Голы: Бобита, 54 – Любко, 17, 20, Харжевский, 39
