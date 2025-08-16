Сергей Стаднюк

Завершились матчи субботы, 16 августа, в четвертом туре украинской Второй лиги.

В группе А Второй лиги Скала 1911 разгромила Реал Фарму со счётом 6:0, оформив победу ещё в первом тайме благодаря голам Ралюченко, Гудзинского, Лесовика и дублю Кравченко, а в конце матча точку поставил Жумига.

Буковина-2 дома уступила Лесному – гости повели уже на 12-й минуте благодаря пенальти Волошина, а в конце встречи победу закрепил Доброхотов. Стоит отметить, что экс-динамовцы Гармаш и Рыбалка даже не попали в заявку.

Полесье-2 одержало волевую победу над Нивой Винница. Грищенко открыл счёт, Ёка удвоил преимущество, а гол Погорелого на последних минутах лишь сократил отставание.

Турнирная ситуация в группе А.

В группе Б Тростянец без проблем обыграл Локомотив. Ещё до перерыва отметился Замуренко, после чего во втором тайме Хусин и Деревинский оформили уверенную победу 3:0.

Горняк-Спорт дома сенсационно уступил Пенуэлу. Гости отметились трижды усилиями Златьева, Поповича и Сорочана, тогда как хозяева ответили лишь поздними голами Лебедева и Бокулева.

Диназ потерпел поражение от Колоса-2. Дубль Любко и точный удар Харжевского обеспечили гостям комфортное преимущество ещё до перерыва, а единственный гол хозяев во втором тайме записал на свой счёт Бобита.

Турнирная ситуация в группе Б.

Вторая лига, четвертый тур

Группа А

Реал Фарма – Скала 1911 0:6

Голы: Ралюченко, 20, Гудзинский, 38, Кравченко, 39, 46, Лесовик, 42, Жумига, 80

Буковина-2 – Лесное 0:2

Голы: Волошин, 12 (пен.), Доброхотов, 89

Полесье-2 – Нива Винница 2:1

Голы: Грищенко, 37, Ёка, 63 – Погорелый, 89

Группа Б

Тростянец – Локомотив 3:0

Голы: Замуренко, 12, Хусин, 52, Деревинский, 62

Горняк-Спорт – Пенуэл 1:3

Голы: Златьев, 12, Попович, 42, Сорочан, 52 – Лебедев, 78, Бокулев, 90+2

Диназ – Колос-2 1:3

Голы: Бобита, 54 – Любко, 17, 20, Харжевский, 39