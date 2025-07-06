Павел Василенко

Похороны Диогу Жоты и Андре Силвы состоялись в Гондомаре в субботу. По сообщениям СМИ, толпа фанатов спровоцировала скандал. Вмешалась даже полиция.

Диогу Жота и его брат Андре Силва погибли в автокатастрофе в четверг. Игроку Ливерпуля было всего 28 лет.

По данным полиции, автомобиль португальских футболистов вылетел с дороги во время обгона, что, вероятно, стало результатом взрыва одной из шин. Через мгновение автомобиль загорелся.

Похороны Жоты и Силвы состоялись в субботу, на них присутствовали официальная делегация Ливерпуля, товарищи по сборной Португалии и сотни болельщиков.

По данным The Sun, сразу после церемонии на кладбище в Гондомаре произошли скандальные события. Толпы фанатов начали фотографироваться возле могилы футболиста.

Британские СМИ сообщают, что вмешалась полиция. Силы безопасности попытались взять ситуацию под контроль, попросив некоторых скорбящих покинуть кладбище. Однако это не помогло.

Через несколько минут поклонники футболиста Ливерпуля вернулись к месту его захоронения, где, несмотря на присутствие полиции, продолжили фотографировать могилу. Эта ситуация вызвала резкую критику в Интернете.