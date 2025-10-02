Журналист Владимир Звиров в эфире авторского YouTube-проекта рассказал об истории в Первой лиге относительно возможного подкупа арбитра.

Ходят слухи о случае в украинском футболе, который можно назвать экстраординарным. Пока что без названий команд - продолжается проверка УАФ. Это все данные, которые нужно проверить, это все моменты, которые предстоит выяснить. Говорят, что инцидент произошел в Первой лиге.

Перед одним из предыдущих туров одна команда очень беспокоилась результатом. Иначе сложно объяснить, почему один из менеджеров этого футбольного клуба, узнав назначение арбитров на матч, позвонил судье и попросил о «помощи». Рефери отказался и по протоколу - так, как научили и проинструктировали, - сообщил соответствующим органам УАФ. То есть профессионально отнесся к своим обязанностям.

Стоит сказать, что это очень показательный случай, случай в стиле «жить по-новому». Арбитр не принимает предложение, но всегда найдутся те, кто предлагает, - рассказал Звёров.