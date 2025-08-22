Скандал в Лиге конференций! Арбитр, работавший в России, не назначил пенальти в пользу Полесья. Видео
После разгрома от Фиорентины тренер житомирян попытался надавить на совесть рефери
8 минут назад
Арбитр первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против Полесья – Фиорентина (0:3) алиян агаев не назначил пенальти после падения вингера житомирян Александра Назаренко в борьбе с защитником Марином Понграчичем. Ранее азербайджанский рефери и его ассистенты работали на т. н. «товарищеском матче» между сборными россии и Нигерии (1:1).
Аналитик Полесья Евгений Гресь считает решение, по крайней мере, спорным. Своё мнение специалист подкрепил видео в Instagram. Также он пообщался с судьёй после игры.
После матча подошел к арбитру и рассказал ему историю, как рядом с домом футболиста, которого толкнули в спину, прилетела российская ракета. В Днепре. А потом спросил его, как он мог работать на матче сборной этих уродов. Тот промолчал и ушел дальше…
Мы проиграли не из-за арбитра, но с этим кто-то должен что-то сделать?
