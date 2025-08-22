Сергей Стаднюк

Во втором туре французской Лиги 1 ПСЖ дома минимально переиграл Анже.

Уже в середине первого тайма парижане имели прекрасную возможность выйти вперед. Но один из главных претендентов на Золотой мяч Усман Дембеле не реализовал пенальти.

Победный гол хозяева забили уже после перерыва – на 50-й минуте отличился Фабиан Руис. Украинский новичок парижан Илья Забарный весь матч провел в запасе и на поле так и не вышел.

ПСЖ набрал шесть очков в турнирной таблице, пока не теряя баллов.

Лига 1, второй тур

ПСЖ – Анже 1:0

Гол: Фабиан Руис, 50

ПСЖ: Шевалье, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Руис, Витинья, Невеш (Заир-Эмери, 67), Барколя (Рамуш, 67), Дембеле (Ли Кан Ин, 81), Дуэ (Мбайе, 77)

Анже: Коффи, Лефор, Камара, Аркю, Экoмье (Анен, 77), Белькебла, Куркуль (Капель, 46), Белькдим (Машин, 87), Раолисоа, Шериф (Аллевина, 62), Леполь