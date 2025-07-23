Главный тренер Зари Виктор Скрипник поделился ожиданиями от старта нового сезона УПЛ. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Я смотрел матчи Зари в прошлом чемпионате. Были хорошие поединки против лидеров. Не всегда удавались игры с другими командами. Возможно, где-то не хватало настроя на игру. Делали детские ошибки, а потом пропускали голы. Психология – важный фактор. Акцентируем и на этом вопросе внимание. Надо вести свою игру. Что и будем стараться делать.

Понимаем, что ЛНЗ - сильный соперник, который также готовится к нам и покажет свою игру. Но нам хочется стартовать в новом сезоне с победы, - рассказал Скрипник.