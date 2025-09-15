Главный тренер Ливерпуля Арне Слот выразил свои впечатления после минимальной победы в матче четвертого тура Английской Премьер-лиги над Бёрнли (1:0).

«Я знаю, как трудно создавать моменты против команды, которая держит всех 11 игроков в своей штрафной площадке. Кстати, это очень хорошо, что они так играют, потому что почти заработали очко, так что я не говорю ничего негативного, просто объясняю, насколько это сложно против команды Премьер-лиги, потому что у них тоже очень хорошие игроки. Если они защищаются всей командой и почти не пытаются вывести мяч из обороны, ведь вратарь всегда играет на длинные передачи, а мы не забиваем со стандартов, тогда единственный шанс забить — это игра в открытом поле. А забить с открытой игры довольно сложно, когда нужно обыграть 11 игроков в их штрафной площадке.

Именно это мы и видели сегодня — приближаешься, приближаешься, приближаешься, но каждый раз кто-то мешает. Действительно открытых моментов не было, так что ничья, наверное, была тем результатом, который мы ожидали в течение игры, но мы пытались через замены ввести на поле всех игроков, которые могут атаковать. Думаю, в конце их было шесть или семь. Не знаю, повлияло ли это на забитый гол, но мы создали пенальти, а перед этим у Джереми Фримпонга был большой шанс. Так что — облегчение. Повезло», — сказал Слот после игры.