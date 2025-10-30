Главный наставник Ливерпуля Арне Слот поделился своими впечатлениями после вылета команды из Кубка английской лиги сезона 2025/26, где в 1/8 финала его подопечные потерпели поражение от Кристал Пэлас со счетом 0:3.

«У меня есть много вариантов оправданий, из которых я могу выбирать, но реальность такова, что нет ни одной причины, по которой мы проиграли пять из шести матчей.

Ни одно из них не может компенсировать тот факт, что мы проиграли так много. Понятно, что последние несколько недель нам всегда приходилось играть через два дня после последнего матча, после каждой сложной игры в Европе. Если посмотреть на следующую неделю, то она будет очень важной для нас. Нам нужно как можно больше доступных игроков. Вы можете видеть это по составу, который выставил сегодня. Я дал отдых только тем игрокам, которые преимущественно играли на прошлой неделе. Вот такой состав у нас вышел.

Это показывает, что у нас уже есть несколько травмированных футболистов. С учетом предстоящей важной недели, я счел, что это лучший выбор. Кроме того, этот клуб всегда давал возможность сыграть в Кубке лиги молодым игрокам академии. Наш состав, вероятно, не такой глубокий, как думают люди. Наше восприятие этого не изменилось».