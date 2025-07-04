Смерть Діогу Жоти вразила Ліверпуль. Команда не розпочне літні тренування, як планувалося.
Клуб изменил планы подготовки из-за ужасной трагедии
28 минут назад
Английский клуб Ливерпуль отложил начало подготовки к новому сезону из-за смерти своего игрока Диогу Жоты.
По данным DPA, первоначальная группа игроков должна была прибыть в тренировочный комплекс клуба в пятницу для прохождения физических тестов после летних каникул, но клуб отложил начало предсезонной подготовки.
Жота погиб в четверг после автокатастрофы в Испании в возрасте 28 лет вместе со своим братом Андре Силвой. Автомобиль съехал с дороги и загорелся.
Предполагаемой причиной аварии является прокол шины, который получил их автомобиль при попытке обогнать другое транспортное средство.
Португальский нападающий играл за Ливерпуль с 2020 года, перейдя в клуб из Вулверхэмптона за 41 миллион фунтов стерлингов.