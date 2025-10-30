Воспитанник школы Динамо Дмитрий Богданов дебютировал за основную команду берлинского Униона в матче 1/16 раунда Кубка Германии против прошлогоднего финалиста Арминии. Матч в немецкой столице завершился со счетом 2:1.

Обменявшись голами в середине первого тайма, команды дотянули до экстра-таймов, чтобы определить судьбу путевки в 1/8 финала.

На 67-й минуте украинский нападающий Униона впервые сыграл в основном составе и помог команде с Восточного Берлина забить победный гол на 106-й минуте, когда рикошетом от Богданова мяч попал к Дуки, который в упор расстрелял ворота Билефельда и вывел столичную команду дальше по сетке Кубка Германии.

Кубок Германии. 1/16 финала

Унион - Арминия 2:1

Голы: Кверфельд, 11, Дуки, 106 - Момулу, 27

У Униона не осталось много времени на празднование: уже 1 ноября в 15:30 команда Богданова примет Фрайбург на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстайри».

Жеребьевка 1/8 финала состоится в Немецком музее футбола в Дортмунде и будет транслироваться в прямом эфире в рамках спортивного репортажа ZDF в 18:55.

Дженоа с Малиновским на поле не нашла аргументов против новичка Серии А.