Срна раскритиковал судейство после матча Шахтера с Карпатами
Дончане не смогли победить львовский клуб
около 3 часов назад
Даріо Срна / фото - Шахтер
Спортивный директор Шахтера Дарио Срна отреагировал на спорные моменты в матче 2-го тура УПЛ против Карпат, который завершился со счетом 3:3.
В своем Instagram он опубликовал видео с падением Марьяна Шведа перед штрафной площадью хозяев, добавив подпись «Продолжаем».
Отдельно он вспомнил момент с падением Ефима Конопли в борьбе с Педрозу, после чего атака Карпат продолжилась и Игорь Краснопир сравнял счет. К видео этого эпизода он добавил на английском: «Nothing has changed, same story» (Ничего не изменилось, все та же история).
Высокий уровень судейства, - добавил спортивный директор Шахтера.
