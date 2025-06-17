Стало известно, кто станет первым соперником "Шахтера" в квалификации Лиги Европы.
«Шахтёры» стартуют в первом раунде отбора ЛЕ
около 3 часов назад
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.
Донецкий Шахтер, как обладатель Кубка Украины, начнет выступление в еврокубках с первого квалификационного раунда турнира.
«Горнякам» нужно пройти четыре раунда, чтобы попасть на основной этап ЛЕ. В случае неудачи на одном из этапов предусмотрен переход в Лигу Конференций.
По результатам жеребьевки первого раунда квалификации Лиги Европы Шахтер сыграет с Ильвес Тампере (Финляндия).
Результаты жеребьевки
Шахтер Донецк (Украина) – Ильвес Тампере (Финляндия)
Шериф Тирасполь (Молдова) – Приштина (Косово)
Спартак Трнава (Словакия) – Хеккен (Швеция)
Сабах (Азербайджан) – Целе (Словения)
Легия Варшава (Польша) – Актобе (Казахстан)
Левски (Болгария) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)
АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан Белград (Сербия)
Пакш (Венгрия) – ЧФР Клуж (Румыния)
Первые матчи квалификации Q1 Лиги Европы состоятся 10 и 17 июля.
Второй раунд квалификации Лиги Европы: жеребьевка пройдет 18 июня, а поединки – 24 и 31 июля.
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