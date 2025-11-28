Согласно информации TEAMtalk, хотя Ливерпуль сейчас не планирует увольнять главного тренера Арне Слота, но в то же время в клубе не готовы терпеть затяжной кризис. Руководство настороженно относится к последним неудачным результатам.

Ситуация не является достаточно стабильной в данный момент. По данным источников, вопрос о будущем 47-летнего наставника может встать значительно острее, если команда потерпит ещё три–четыре поражения подряд. В таком случае клуб будет вынужден обсудить дальнейшие шаги.

Несмотря на нынешние трудности, Fenway Sports Group рассматривает этот сезон как начальный этап долгосрочного проекта. Сообщается также, что футболисты полностью поддерживают Слота, а зимний отрезок чемпионата станет ключевым в определении реального прогресса команды.

Параллельно TEAMtalk отмечает: руководство высоко оценивает бывшего тренера Тоттенхэма и Ноттингем Форест Ангелоса Постекоглу. Его рассматривают как перспективного кандидата на будущее, несмотря на проблемы, с которыми он сталкивался во время работы в Ноттингеме.