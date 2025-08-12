Новичок Пари Сен-Жермен Илья Забарный официально получил игровой номер 6 в новой команде.

Защитник, который стал первым украинцем в истории клуба, присоединился к ПСЖ 12 августа 2025 года, подписав контракт на пять лет. Сумма трансфера из Борнмута составила 67 миллионов евро с учетом бонусов.

Илья зарекомендовал себя как один из лучших центральных защитников английской Премьер-лиги, проведя два сезона за Борнмут, где его признавали лучшим игроком сезона по версии болельщиков.

Сумма трансфера составила 63 миллиона евро, а Борнмут может получить дополнительные 3 миллиона как бонусы. Для сравнения, в январе 2023 года Борнмут заплатил киевскому Динамо 22,7 миллиона евро за защитника.