Полузащитник Барселоны Ламин Ямаль демонстрирует уникальные показатели дриблинга в текущем сезоне и не имеет равных среди игроков топ-5 европейских чемпионатов.

Футболист совершил 285 успешных дриблингов из 524 попыток во всех турнирах. Ни один другой игрок в пяти ведущих лигах Европы не выполнил больше обыгрышей соперников, чем молодой талант каталонского клуба.

В сезоне 2025/2026 Ямаль принял участие в 20 матчах во всех соревнованиях, отметившись девятью голами и 11 результативными передачами. По оценке портала Transfermarkt, трансферная стоимость полузащитника составляет 200 миллионов евро.

В июле 2025 года Барселона продлила контракт с Ямалем на шесть лет — до лета 2031 года. Сумма отступных, прописанная в соглашении, составляет 1 миллиард евро.

В чемпионате Испании Барселона уверенно возглавляет турнирную таблицу, имея 46 очков после сыгранных матчей. Преимущество над мадридским Реалом на данный момент составляет четыре балла.