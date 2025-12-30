Стало відомо імя лучшего дриблера Европы
Футболист имеет феноменальную статистику
около 2 часов назад
Полузащитник Барселоны Ламин Ямаль демонстрирует уникальные показатели дриблинга в текущем сезоне и не имеет равных среди игроков топ-5 европейских чемпионатов.
Футболист совершил 285 успешных дриблингов из 524 попыток во всех турнирах. Ни один другой игрок в пяти ведущих лигах Европы не выполнил больше обыгрышей соперников, чем молодой талант каталонского клуба.
В сезоне 2025/2026 Ямаль принял участие в 20 матчах во всех соревнованиях, отметившись девятью голами и 11 результативными передачами. По оценке портала Transfermarkt, трансферная стоимость полузащитника составляет 200 миллионов евро.
В июле 2025 года Барселона продлила контракт с Ямалем на шесть лет — до лета 2031 года. Сумма отступных, прописанная в соглашении, составляет 1 миллиард евро.
В чемпионате Испании Барселона уверенно возглавляет турнирную таблицу, имея 46 очков после сыгранных матчей. Преимущество над мадридским Реалом на данный момент составляет четыре балла.
