Авторитетный портал Transfermarkt обнародовал актуальный рейтинг самых дорогих полузащитников в мировом футболе. По оценке ресурса, наивысшую трансферную стоимость на сегодняшний день имеет игрок мадридского Реала и национальной сборной Англии Джуд Беллингем.

Стоимость 22-летнего полузащитника сливочных оценивается в 160 миллионов евро, что позволило ему единолично возглавить список. Вторую позицию в рейтинге занял представитель Барселоны Педри — трансферная цена 23-летнего испанца составляет 140 миллионов евро.

Тройку самых дорогих хавбеков планеты замыкает 22-летний полузащитник мюнхенской Баварии Джамал Мусиала, которого Transfermarkt оценивает в 130 миллионов евро.

В топ-6 рейтинга также вошли сразу три футболиста с одинаковой стоимостью в 120 миллионов евро. Речь идет о хавбеке Челси Коуле Палмере, лидере центра поля Арсенала Деклане Райсе и универсальном полузащитнике Реала Федерико Вальверде.

