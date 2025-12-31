Авторитетный портал Transfermarkt обнародовал актуальный рейтинг самых дорогих защитников мирового футбола на сегодняшний день. Первое место в списке занял центральный защитник Арсенала и сборной Франции Вильям Салиба.

Трансферная стоимость 24-летнего футболиста оценивается в 90 миллионов евро, что делает его самым дорогим защитником в мире на данный момент.

Вторая позиция в рейтинге досталась 18-летнему таланту Барселоны Пау Кубарси. Молодой испанец оценивается в 80 миллионов евро и продолжает стремительно прогрессировать на клубном уровне.

Замыкает тройку лидеров защитник Интера Алессандро Бастони. 26-летний итальянец также получил оценку в 80 миллионов евро, оставаясь ключевой фигурой обороны миланского клуба.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Вильяму Салиба со стороны Реала и ПСЖ. Тем не менее, Арсенал не рассматривает возможность продажи своего ведущего защитника и считает его одним из фундаментальных игроков команды.