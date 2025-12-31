Стало відомо, хто очолив рейтинг самых дорогих защитников мира
Transfermarkt обновил список
19 минут назад
Авторитетный портал Transfermarkt обнародовал актуальный рейтинг самых дорогих защитников мирового футбола на сегодняшний день. Первое место в списке занял центральный защитник Арсенала и сборной Франции Вильям Салиба.
Трансферная стоимость 24-летнего футболиста оценивается в 90 миллионов евро, что делает его самым дорогим защитником в мире на данный момент.
Вторая позиция в рейтинге досталась 18-летнему таланту Барселоны Пау Кубарси. Молодой испанец оценивается в 80 миллионов евро и продолжает стремительно прогрессировать на клубном уровне.
Замыкает тройку лидеров защитник Интера Алессандро Бастони. 26-летний итальянец также получил оценку в 80 миллионов евро, оставаясь ключевой фигурой обороны миланского клуба.
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Вильяму Салиба со стороны Реала и ПСЖ. Тем не менее, Арсенал не рассматривает возможность продажи своего ведущего защитника и считает его одним из фундаментальных игроков команды.
Поделиться