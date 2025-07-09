Немецкий полузащитник мюнхенской Баварии Джамал Мусиала выступил с официальным заявлением после серьезной травмы, полученной в матче Клубного чемпионата мира против ПСЖ.

Напомним, футболист получил перелом малоберцовой кости после вывиха голеностопа в результате жесткого столкновения с вратарем парижского клуба Джанлуиджи Доннаруммой. Инцидент вызвал резонанс в соцсетях — некоторые болельщики даже обвинили итальянца в умышленности.

Сам Мусиала успокоил ситуацию и призвал не искать виноватых:

— Я хотел сказать, что в моей травме никто не виноват. Такие ситуации случаются, — приводит слова игрока издание EuroFoot.

В настоящее время Джамал уже перенес операцию и начал восстановление. В сезоне 2024/25 он провел 44 матча за Баварию, забив 21 гол и отдав 8 результативных передач.