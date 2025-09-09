Ноттингем Форест начал поиски нового главного тренера после увольнения Нуну Эшпириту Санту, контракт с которым был продлён только в июне до 2028 года.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, главным претендентом на вакантную должность является бывший наставник Тоттенхэма Анге Постекоглу, который на данный момент без работы после увольнения из лондонского клуба.

Среди других кандидатур обсуждаются Жозе Моуринью, который недавно покинул Фенербахче, а также Марку Силва, нынешний тренер Фулхэма, который импонирует владельцу клуба Евангелосу Маринакису.

После трёх туров Английской Премьер-лиги Форест занимает десятое место, имея в своём активе четыре очка.