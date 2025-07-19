Павел Василенко

УЄФА определился с бригадой арбитров на первый матч между турецким Бешикташем и донецким Шахтером во втором раунде квалификации Лиги Европы.

Работать на матче будут судьи из Болгарии. Главным рефери будет 39-летний Георгий Кабаков, ассистенты – Мартин Маргаритов и Мартин Венев. На роль четвертого арбитра назначен Радослав Гидженов.

На системе видеоповторов будет работать Драгомир Драганов, которому поможет Никола Попов.

Матч Бешикташ – Шахтер состоится 24 июля на арене «Бешикташ Парк» в Стамбуле. Начало игры в 21:00 по киевскому времени.