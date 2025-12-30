Голкипер Манчестер Сити и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан самым дорогим вратарем в мире по версии портала Transfermarkt.

Трансферная стоимость итальянского футболиста оценивается в 45 миллионов евро. Это на пять миллионов больше, чем у ближайших преследователей — Диогу Кошты и Грегора Кобеля, которых Transfermarkt оценил в 40 миллионов евро каждого.

Доннарумма присоединился к Манчестер Сити летом 2025 года, перейдя из ПСЖ за 30 миллионов евро. Парижскому клубу не удалось договориться с вратарем о условиях нового контракта, после чего стороны приняли решение о трансфере.

Действующее соглашение итальянца с горожанами рассчитано до 30 июня 2030 года. В сезоне 2025/2026 Доннарумма провел 26 матчей во всех турнирах, пропустил 20 мячей и в 14 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее Доннарумма был признан лучшим голкипером мира по версии IFFHS.