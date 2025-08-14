Михаил Цирюк

После длительного перерыва топовые европейские чемпионаты наконец возвращаются, так что самое время выделить для себя главные матчи футбольного уикенда, чтобы не пропустить все самое интересное. Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных поединков, которые не дадут вам заскучать в свободное время.

Пятница: открытие сезона в трех топовых лигах

20:00 Жирона - Райо Вальекано

Новый сезон испанской Ла Лиги откроется поединком Жироны нашего Виктора Цыганкова против Райо Вальекано, известного негативным отношением своих фанатов к Украине. Для вингера нашей сборной этот соперник стал одним из любимых, и в его ворота Цыганков забил уже три мяча, так что надеемся на продолжение серии.

Прогноз ХSPORT.ua - Жирона не проиграет

21:45 Ренн - Марсель

Довольно интересным противостоянием стартует французская Лига 1: вице-чемпион страны Марсель отправится в гости к Ренну, который уже два сезона не может вернуться в еврокубки, и подписав несколько новичков этим летом, попытается наконец выполнить это задание по итогам сезона.

Прогноз ХSPORT.ua - победа Марселя

22:00 Ливерпуль - Борнмут

А новый сезон АПЛ откроет противостояние действующего чемпиона Ливерпуля и Борнмута, уже не Ильи Забарного. Борнмут выдал мощный прошлый сезон, однако после этого распродал всех основных оборонцев и голкипера, так что интересно, как теперь будет выглядеть эта команда. Ну а Ливерпуль, после поражения в Суперкубке Англии, наконец покажет в деле своих многомиллионных новичков уже в рамках чемпионата.

Прогноз ХSPORT.ua - победа Ливерпуля

Суббота: Матч за Суперкубок Германии

21:30 Штутгарт - Бавария

Несмотря на тренд последних лет превращать суперкубок в финал четырех и проводить его зимой где-то в Саудовской Аравии, в мире еще остаются страны, которые сохраняют верность классике, и Германия - среди таких. Так что уже в эту субботу обладатель Кубка страны Штутгарт и чемпион, мюнхенская Бавария, разыграют между собой первый трофей сезона.

Прогноз ХSPORT.ua - победа Баварии

Воскресенье: топ-матч АПЛ и потенциальный дебют Забарного

16:00 Ноттингем - Брентфорд

Этим летом Брентфорд Егора Ярмолюка потерял своего главноготренера Томаса Франка, и в первом матче под руководством нового наставника Кита Эндрюса встретится с одной из самых ярких команд прошлого сезона – Ноттингемом. В предыдущей кампании украинец начал получать больше доверия тренера и игровой практики, так что хотелось бы, чтобы эта тенденция сохранялась и впредь.

Прогноз XSPORT.ua - Ноттингем не проиграет

18:30 Ман Юнайтед - Арсенал

Первый топ-матч нового сезона АПЛ состоится уже в первом туре, если, конечно, встречу второй и 15-й команды прошлого сезона можно назвать топовой. Арсенал провёл просто невероятное трансферное окно, подписав Дёкереша (65,8 млн), Субименди (70 млн), Мадуеке (56 млн) и ещё нескольких игроков. Не отставал и МЮ, оформив громкие трансферы Шешко (76 млн), Мбемо (75 млн) и Куньи (74,2 млн). Посмотрим, кому эти громкие подписания принесут наибольшую пользу в будущем сезоне.

Прогноз XSPORT.ua - победа Арсенала

21:45 Нант - ПСЖ

А в этом матче все мы будем ждать одно и то же - дебюта Ильи Забарного в составе ПСЖ. К сожалению, парижане не заявили украинца на Суперкубок УЕФА, однако на этот раз ничего не должно помешать многомиллионному новичку команды Луиса Энрике впервые появиться на поле в футболке французского клуба.

Прогноз XSPORT.ua - победа ПСЖ

Понедельник: старт Миколенко в АПЛ

22:00 Лидс - Эвертон

Эвертон Виталия Миколенко начнёт новый сезон матчем против старого-доброго новичка АПЛ Лидса. Участие украинца в игре, правда, под вопросом: всё из-за повреждения в недавнем контрольном матче против Ромы. А наибольшее внимание фанатов ирисок, наверное, будет приковано к Джеку Грилишу, который недавно присоединился к команде и ждёт своего дебюта.

В материале использованы фото Getty images