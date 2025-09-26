Сергей Стаднюк

Суббота, 27 сентября, подарит болельщикам невероятно насыщенный футбольный день с матчами в Украине, Европе и на мировой арене. Прямые трансляции позволят увидеть выступления как наших клубов, так и украинских легионеров за рубежом. Завершит же день долгожданный матч с участием «сине-желтых».

В Первой лиге пройдут два поединка восьмого тура: в 12:00 ЮКСА примет Пробій, а в 14:00 в Полтаве встретятся Ворскла и Виктория. Во Второй лиге в десятом туре состоится «дерби» дублей Буковина примет лидеров группы А из Полесья.

12:00 | ЮКСА – Пробій. Прямая трансляция

14:00 | Ворскла – Виктория. Прямая трансляция

13:30 | Буковина-2 – Полесье-2. Прямая трансляция

В украинской Премьер-лиге пройдут три матча седьмого тура: в 13:00 Александрия примет Полтаву, в 15:30 Заря встретится с крепкой в начале сезона Оболонью, а в 18:00 стартует центральное событие тура – Карпаты примут Динамо.

13:00 | Александрия – Полтава. Прямая трансляция

15:30 | Заря – Оболонь. Прямая трансляция

18:00 | Карпаты – Динамо. Прямая трансляция

Также проведут свои игры украинцы в Европе. Ярмолюк с Брентфордом сыграет против кризисного Манчестер Юнайтед, Лехия шестерых украинцев на выезде противостоит Короне. Сарнавский и Царенко пропустят матч из-за травм.

В 17:15 прозвучит стартовый свисток в центральном матче игрового дня. Атлетико в мадридском дерби примет Реал Андрея Лунина. Александр Зинченко и его Ноттингем Форест сыграют с Сандерлендом Тутерова, завершит «украинскую» программу Илья Забарный с ПСЖ. Он на фоне травмы Маркиньоса имеет реальный шанс помериться силами с Осером.

14:30 | Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция

19:30 | Ноттингем Форест – Сандерленд. Прямая трансляция

15:45 | Корона – Лехия. Прямая трансляция

17:15 | Атлетико – Реал. Прямая трансляция

22:05 | ПСЖ – Осер. Прямая трансляция

В английской Премьер-лиге в рамках шестого тура пройдет ряд матчей: Манчестер Сити примет Бернли, а Челси – Брайтон. Завершит день в 22:00 встреча Тоттенхема с Вулверхэмптоном. Кристал Пэлас перед битвой с киевским Динамо в Лиге конференций сыграет с Ливерпулем. Этот матч будетдоступно на платформе Setanta Sports.

17:00 | Челси – Брайтон. Прямая трансляция

22:00 | Тоттенхэм – Вулверхэмптон. Прямая трансляция

17:00 | Манчестер Сити – Бернли. Прямая трансляция

17:00 | Кристал Пэлас – Ливерпуль. Прямая трансляция

В целом Европа тоже готовит интересные противостояния. Во Франции Лорьян примет Монако, в Италии Ювентус сыграет с Аталантой в противостоянии, которое уже стало классическим, а Кальяри проверит силы кризисного Интера. В Испании Вильярреал, за вторую команду которого играет Яков Кинарейкин, сойдется с Атлетиком из Бильбао.

18:00 | Лорьян – Монако. Прямая трансляция

19:00 | Ювентус – Аталанта. Прямая трансляция

21:45 | Кальяри – Интер. Прямая трансляция

22:00 | Вильярреал – Атлетик Бильбао. Прямая трансляция

Завершение футбольного марафона нетрадиционно станет самым интересным для отечественного болельщика. В 23:00 по Киеву сборная Украины U-20 сыграет свой стартовый матч группового этапа юношеского чемпионата мира против сверстников из Южной Кореи.

Накануне главный тренер «сине-желтых» Дмитрий Михайленко раскритиковал календарь ФИФА, из-за которого клубы имели право не отпустить в состав команды Тараса Михавка, Богдана Попова и других «звездочек». Повлияет ли этот фактор на «симпатии» арбитров?

23:00 | U-20. Южная Корея – Украина. Прямая трансляция