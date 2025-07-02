Во вторник, 1 июля, прошел товарищеский поединок между Херсбруком и Нюрнбергом. В этой встрече первый матч за Нюрнберг провел украинский форвард Артем Степанов.

Гости устроили настоящее футбольное шоу, разгромив соперника со счетом 13:0, а Артем внес значительный вклад в успех команды, оформив покер в ворота Херсбрука.

Товарищеские матчи. 1 июля.

Херсбрук – Нюрнберг – 0:13

Голы: Степанов, 14, 30, 37, 43, Чиументо, 41, Телалович, 43, Скобель, 53, 69, 75, 90, Вилладсен, 64, 85

Ранее тренер сборной Украины сказал все, что думает о двойном неприезде Степанова к «сине-желтым».