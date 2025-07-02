Защитник Плимута и сборной Украины Максим Таловеров с большой вероятностью сменит клуб в это трансферное окно.

К 25-летнему украинцу проявляет серьёзный интерес Сток Сити, который представляет Чемпионшип — вторую по силе лигу Англии. По информации ТаТоТаке, переговоры между сторонами прошли успешно и все детали сделки уже согласованы.

Сток Сити готов заплатить за переход Таловерова 2 миллиона евро. Самому игроку предложен трехлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон. Сейчас всё зависит от окончательного решения защитника — оба клуба ждут на его ответ.

Максим склоняется к переходу, но ставит одно важное условие: он хочет бороться за путевку в Премьер-лигу. Если его разговор с представителями нового клуба завершится положительно, трансфер вскоре получит официальное подтверждение.

В сезоне 2024/25 Таловеров принял участие в 11 матчах Чемпионшипа, отметившись голом и одной голевой передачей. Также отметился забитым мячом в Кубке Англии. По итогам сезона его нынешний клуб, Плимут, выбыл в Лигу 1 – третий по уровню дивизион английского футбола.