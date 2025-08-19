Полузащитник Шахтера Георгий Судаков прокомментировал в эфире УПЛ ТВ победу в матче третьего тура украинской Премьер-лиги против Вереса (2:0).

Они очень хорошо оборонялись, особенно до первого гола. Было очень сложно, потому что они играют с нами в линию по 5-6 человек, плюс тяжелое сухое поле и погода. Еще и Алиссон травмировался.

Игра была очень медленной, было мало созданных голевых моментов, но хорошо, что момент с угловым – стандарт как раз нас спас, мы ушли на перерыв со счетом 1:0, и во 2-м тайме, конечно, нам было легче играть.

Стандарты? Мы, во-первых, отрабатываем это, и Мистер нам говорит, что четыре из десяти голов забиваются как раз со стандартов. Мы с Вересом два стандарта забили, я считаю, что мы можем этот момент еще улучшить и как раз это добавит нам больше уверенности, будет больше голевых моментов для нас.

Знаем, что здесь всегда тяжело играть против Вереса, мы два матча подряд уже здесь не выигрывали. Я же говорю, до первого гола была тяжелая игра, было мало голевых моментов, как раз искали где-то со стандартов голевые моменты, и нам повезло, что так сложилось.

В принципе, уже ко второму тайму было легче, но, я же говорю, когда команды так закрываются, играют против нас в линию по 5-6 человек, то очень сложно.

Мы смотрели их игру с Динамо – там они играли более агрессивно, более открыто, чем с нами. Но такой футбол, надо привыкать к нашему чемпионату.

В принципе, мы все время играли так – и против Эпицентра, и в каких-то моментах против Карпат, на этот раз Верес. Такие реалии, надо учиться и выходить на новый уровень, чтобы вскрывать такие обороны.