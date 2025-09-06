Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков в эфире MEGOGO поделился впечатлениями от матча против Франции (0:2) в отборе ЧМ-2026.

В первом тайме было очень сложно. Мы, наверное, не так агрессивно играли в отборе — очень низко садились и позволяли сопернику контролировать игру. Было трудно выбегать в атаку. Французы очень быстро накрывали нас, когда мы отбирали мяч.

Во втором тайме нам удалось играть более агрессивно, прессинговали высоко, создали моменты... Могли забивать. Не повезло реализовать, а на контратаке пропустили второй гол. Мбаппе — футболист другого уровня, которому достаточно полумомента, чтобы забить. Так же и Олисе.

Первый пропущенный гол? Я видел, что бежит Чуамени, и не обратил внимания на Олисе. Я уже не успевал, думал, наши опорники переберут соперника, но все сконцентрировались на Барколи, и после его передачи Олисе забил, — сказал Судаков.