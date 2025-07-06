Павел Василенко

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) снизила стандартную цену билета на полуфинал между Челси и Флуминенсе на Клубном чемпионате мира на стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде всего до 13,40 долларов.

Матч состоится во вторник, 8 июля.

ФИФА использует динамическое ценообразование для 63 матчей турнира. Стандартные цены на билеты на полуфинал в среду между чемпионами европейских клубов Пари Сен-Жермен и Реал Мадрид в Нью-Джерси начинаются от 199,60 долларов.

Многие матчи турнира проходили при небольшом количестве зрителей. Исключением стал Реал, который привлек не менее 60 000 зрителей на все пять своих матчей, включая 76 611 зрителей на четвертьфинальный поединок с Боруссией Дортмунд в Нью-Джерси в субботу.