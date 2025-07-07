Opta спрогнозировала победителя Клубного чемпионата мира-2025, который проходит в США. Перед стартом плей-офф фаворитом был ПСЖ с шансами 20,6%. Однако перед четвертьфиналами главным претендентом стал Челси благодаря более удобной сетке турнира, которая позволяла избегать встреч с сильными соперниками.

После завершения матчей 1/4 финала суперкомпьютер снова изменил оценки, назвав новым фаворитом ПСЖ. Французский клуб получил 38,88% вероятности на победу – это самый высокий показатель среди всех участников турнира. У Челси – 34%, у Реала 24,63 %, бразильский Флуминенсе имеет только 2,42%.

В полуфинале ПСЖ встретится с Реалом, а Челси сыграет против Флуминенсе.