Сергей Стаднюк

Защитник Евгений Хачериди возобновил профессиональную карьеру. Прессслужба Черноморца сообщает о подписании контракта с известным украинским футболистом. Опытный игрок пополнил состав одесской команды.

Евгений Хачериди родился 28 июля 1987 года в Мелитополе, его рост – 198 см, вес – 86 кг. Центрбек является воспитанником футбольного клуба из родного города, он выступал за Олком Мелитополь, Металлург-2 Запорожье, Волынь Луцк и Динамо Киев, за зарубежные клубы ПАОК из Салоник, Динамо Брест, а также любительские Штурм Иванков (ныне – Колос-2) и Авангард Лозовая.

Вместе с Динамо Киев трижды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок и трижды – Суперкубок страны. В составе киевского клуба он провел 237 официальных матчей и отличился 8 голами, в еврокубках – 94 игры и 1 мяч. Также Хачериди имеет 51 матч и 3 гола за национальную сборную Украины. Интересно, что за Черноморец выступает другая легенда «сине-желтых» Ярослав Ракицкий.

До августа 2025 года Хачериди работал в селекционном отделе Динамо. Однако сообщалось, что киевский клуб прекратил сотрудничество с защитником и другим бывшим своим игроком Артемом Кравцом.