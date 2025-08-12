Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал переход украинского центрбека Ильи Забарного в ПСЖ. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Дорогой Илья!

Позволь от имени футбольного клуба Динамо (Киев), всей большой и дружной динамовской семьи и от себя лично искренне поздравить тебя с переходом в один из лучших клубов мира - французский Пари Сен-Жермен.

Это большое достижение, которое под силу далеко не каждому европейскому футболисту, не говоря уже об украинских исполнителях. Особенно приятно, что в составе победителя Лиги чемпионов появился динамовский воспитанник.

Это стало возможным прежде всего благодаря твоему упорному труду, самоотверженности, высокому уровню профессионализма в отношении к каждой составляющей футбола, к каждому действию в тренировочном процессе, во время подготовки и непосредственно на поле. В свое время ты хорошо проявил себя в первой команде Динамо, стал игроком национальной сборной и как можно лучше зарекомендовал себя в одном из сильнейших чемпионатов - АПЛ. Переход в ПСЖ свидетельствует о том, что твой талант развивается, а твоя игра совершенствуется.

Горжусь тобой, искренне желаю тебе успехов в новом клубе, надежной игры, больших побед и значительных трофеев. Уверен, ты сделаешь большой вклад в достижения и успехи ПСЖ, пусть у тебя все получается, а травмы обходят стороной.

Я вместе со всеми украинскими болельщиками буду и дальше следить за твоей игрой, поддерживать и горячо болеть. Пусть везет!, - сказал Суркис.