Сергей Стаднюк

Трансфер защитника Борнмута Ильи Забарного в ПСЖ на заключительной стадии. Об этом в соцсети X сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Пари Сен-Жермен находится на финальной стадии переговоров по Илье Забарному после того, как было направлено новое предложение Борнмуту. Ожидается, что соглашение будет достигнуто с следующим предложением, которое должно поступить в ближайшее время. Фабрицио Романо

🚨🔵🔴 Paris Saint-Germain are now at final stages of negotiations for Ilya Zabarnyi after new proposal sent to Bournemouth.



Agreement expected to be reached with next proposal to follow soon. pic.twitter.com/H4KrZ49qdt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2025

При этом, информацию коллеги опровергает журналист talkSPORT Алекс Крук. По его данным, Борнмут отклонил предложение в 55 миллионов фунтов и требует за украинца 65 млн в валюте Великобритании.

Как известно, предыдущая предложение ПСЖ по Забарному была отклонена неделю назад. Трансфер все еще возможен, однако на данный момент стороны далеки от окончательного согласия. Борнмут неохотно рассматривает вариант продажи. Алекс Крук журналист talkSPORT

Напомним, киевское Динамо имеет процент от следующей продажи Забарного. «Белые-синие» в таких условиях получат как минимум более десяти миллионов евро.