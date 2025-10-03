Сергей Стаднюк

В восьмом туре украинской Премьер-лиги Рух на выезде уверенно победил Колос.

В начале матча Клайвер вывел на удобную позицию Илью Квасницу, однако вратарь Колоса вовремя покинул ворота и ликвидировал опасность. Вскоре хозяева ответили быстрой атакой: Юрий Копина заблокировал удар Ррапая, а Герета справился с добиванием от бывшего игрока Руха Климчука. В дальнейшем активен был Фаал, который дважды угрожал воротам – сначала его удар парировал Пахолюк, а затем форвард пробил головой над перекладиной после стандарта.

В начале второй половины Рух вышел вперед: Копина отличным пасом нашел в штрафной площади того же Фаала, и нападающий точно отправил мяч в сетку. Колос пытался отыграться дальним ударом Алефиренко, с которым уверенно справился голкипер львовян. Вскоре Рейляну мог удвоить преимущество львовян, но его удар попал в штангу.

А ближе к концу матча мяч попал в руку Красничи, и арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Притула. В конце встречи шанс имел и Рунич, который оказался один на один с голкипером, однако Пахолюк спас хозяев. Итог поединка – уверенная победа Руха в Ковалёвке со счётом 2:0.

Колос остался с 14 очками и потерял возможность опередить Динамо (15) и сравняться с Шахтером (17). Металлист 1925 (14) – третий. Рух (6) покинул зону вылета.

УПЛ, восьмой тур

Колос – Рух 0:2

Голы: Фаал, 48, Притула, 77, (пен.)

Колос: Пахолюк, Цуриков (А. Красничи, 59), И. Красничи, Бурда, Козик (Понедельник, 46), Ррапай, Тельес, Гагнидзе, Третьяков (Рухадзе, 59), Климчук (Оёвуси, 46), Кане (Алефиренко, 46)

Рух: Герета, Лях, Холод, Слюбик, Копина, Рейляну (Бойко, 88), Слюсар (Подгурский, 59), Притула, Клайвер, Фаал (Алмазбеков, 88), Квасница (Рунич, 78)

Предупреждения: Козик, 45+1 – Слюсар, 36