Защитник Динамо Владислав Дубинчак поделился эмоциями после сенсационной ничьей в матче шестого тура украинской Премьер-лиги против Александрии (2:2). Слова игрока передает пресс-служба клуба.

Индивидуальные ошибки. Простой ответ. Я считаю, что при таком счете на такой минуте так авантюрно играть нельзя. Это имеет свои последствия, и мы все за это поплатились. Мы потратили столько сил, чтобы попытаться перевернуть эту игру, нам это удалось, но в последний момент поплатились за ошибки.

Я бы не сказал, что было сложнее, чем в Кубке. Просто первый вы сами видели. На мой взгляд, это гол из ничего. Это просто классное исполнение, так же как и наш гол. Потом мы перевернули игру, считаю, во втором тайме мы её полностью контролировали, но допустили ошибки и сыграли вничью.

Повторение «Оболони»? Для меня это очень болезненно. Я понимаю, сколько мы сил тратим, чтобы доводить эти матчи до 85-90 минуты, побеждая. И потом из-за такой же ошибки, которая была с «Оболонью», теряем очки. Считаю, это индивидуальная ошибка. Не может такое быть, что вратарь подает из центра поля, а мы пропускаем гол в одно касание, даже без скидки. Поэтому, повторюсь, я считаю, что результат этого матча и прошлого – это стечение индивидуальных ошибок, в результате которых мы теряем 4 очка.

Да, можно больше, но мы забиваем достаточно для того, чтобы победить. Мы забиваем больше одного мяча, это уже достаточно. Мне кажется, тактически мы стали играть немного лучше.

Огундана? Он очень быстрый, «взрывной», хорошо работает с мячом, неплохо с первым касанием отрывается от соперников. Первое, что я вижу в нем, это скорость, достаточно хорошая техника и нормальное понимание игры.

Центральный защитник Тиаре достаточно высокий, быстрый. В прошлой игре он мне очень понравился. У него хорошая первая передача, на высоком уровне как длинные, так и короткие передачи. Считаю, он хорошо себя проявил. Так же и нападающий. На мой взгляд, нападающий должен забивать мячи. Если он будет забивать, это будет чудесно.