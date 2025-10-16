Сергей Стаднюк

Матч европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана, в котором сборная Украины победила со счетом 2:1 стал юбилейным для главного тренера Сергея Реброва. Поединок, который состоялся в Кракове, был 30-м на посту наставника национальной команды.

Ребров вошел в символический клуб тренеров сборной Украины, которые провели как минимум 30 матчей. Лидером по этому показателю остается Олег Блохин, на счету которого 64 поединка.

Под руководством Реброва украинские сборники на данный момент имеют 14 побед. При этом было 8 ничьих и 8 поражений, а общая разница мячей составила 48:42.

Юбилейные матчи Сергея Реброва во главе сборной Украины

🔟 10-й матч – 26 марта 2024 года, Вроцлав, плей-офф отбора на Евро-2024 против Исландии (2:1);

2️⃣0️⃣ 20-й матч – 14 октября 2024 года, Вроцлав, Лига наций, Дивизион B, против Чехии (1:1);

3️⃣0️⃣ 30-й матч – 13 октября 2025 года, Краков, отбор на ЧМ-2026 против Азербайджана (2:1).

Напомним, полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский попал в символическую сборную недели отбора на чемпионат мира-2026.