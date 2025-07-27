Вратарь Барселоны и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген подтвердил, что не сможет принять участие в предсезонном туре и вынужден лечь на операцию.

Я ношу цвета и футболку Барселоны с большой гордостью - как на поле, так и вне его, в моменты триумфа и в трудные времена. Сегодня для меня лично непростой день.

Физически и спортивно я чувствую себя очень хорошо, хотя, к сожалению, не свободен от боли. После тщательных обсуждений с медицинским штабом Барселоны и внешними специалистами было решено, что самый быстрый и надежный путь к полному выздоровлению - это операция на спине.

После моей предыдущей операции на спине я вернулся на поле через 66 дней — почти через два месяца. На этот раз врачи считают, что для профилактики и избежания рисков потребуется примерно три месяца.

Эмоционально мне очень больно не иметь возможности поддержать команду в этот период. К счастью, реабилитация контролируемая, и путь назад ясен.

Я буду информировать вас о ходе моего восстановления и искренне благодарю вас, дорогие кулес, за вашу постоянную поддержку.

Не волнуйтесь - я вернусь!, - написал тер Стеген в Instagram.