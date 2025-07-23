Лондонский Тоттенхэм сделал официальное предложение по трансферу украинского защитника Борнмута Ильи Забарного на сумму 70 миллионов евро. Об этом сообщил британский журналист Дункан Каслс.

Пари Сен-Жермен, в свою очередь, работает над этим переходом уже около полугода, а непосредственно с Борнмутом клуб контактирует активно последние три месяца. По информации источника, парижане готовы выложить за украинца 60 миллионов евро.

В ПСЖ уверены, что смогут закрыть сделку именно на этой сумме, и сам Забарный проявляет желание присоединиться к французскому клубу – он уже договорился о условиях личного контракта и настаивает на трансфере.

Однако Тоттенхэм лишь один из нескольких клубов АПЛ, заинтересованных в 22-летнем защитнике, который отличается высокой скоростью и стабильной игрой. За последние два сезона он практически не пропускал матчей Борнмута в английской Премьер-лиге.

Ранее инсайдер назвал единственный клуб, который работает над трансфером Забарного.