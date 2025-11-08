В последние годы Трабзонспор собрал в своем составе сразу трех украинцев — Арсения Батагова, Александра Зубкова и Даниила Сикана. Однако турецкий клуб не намерен останавливаться на достигнутом. Сейчас внимание Трабзонспора привлек перспективный защитник киевского Динамо Тарас Михавко.

По информации издания A Spor, интерес к 20-летнему игроку был проявлен еще летом, а теперь переговоры были возобновлены. Президент клуба Эртугрул Доган готов выделить на трансфер молодого динамовца от 4 до 5 миллионов евро.

По данным портала Transfermarkt, контракт Михавко с киевлянами действует до конца февраля 2028 года. В этом сезоне защитник провел 19 матчей за Динамо во всех соревнованиях, забив три мяча.

Ранее Михавко поделился впечатлениями после игры с Зриньски.