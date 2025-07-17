Турецкий Трабзонспор принял решение относительно будущего 24-летнего украинского форварда Даниила Сикана.

Как сообщает издание Fanatik, главный тренер Фатих Текке и его штаб приняли решение сохранить нападающего в составе, несмотря на проявленный интерес со стороны ряда турецких клубов.

Ранее сообщалось, что Газиантеп находился на финальной стадии подготовки предложения по трансферу Сикана. Также за украинским нападающим внимательно следил новичок Суперлиги Коджаэлиспор.

В прошлом сезоне 2024/25 Сикан провел 18 матчей за Трабзонспор, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в шесть миллионов евро. Контракт футболиста действует до конца июня 2029 года.

Трабзонспор начнет новый сезон матчем против Коджаэлиспора. Встреча запланирована на 11 августа, стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.