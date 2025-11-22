Трамп выдал новое безумие: президент США опубликовал видео о Роналду
Американец снова в эпицентре насмешек
около 1 часа назад
На этой неделе Криштиану Роналду посетил Белый дом по личному приглашению президента США Дональда Трампа.
«Мой сын – большой поклонник Криштиану Роналду», – признался Трамп.
Вскоре после встречи президент объявил португальца «величайшим футболистом всех времен».
В своем аккаунте в Truth Social Трамп опубликовал 21-секундное видео, созданное искусственным интеллектом. На ролике Роналду «играет» в Овальном кабинете, жонглируя мячом и обмениваясь пасами с двумя мужчинами.
«Роналду – ОТЛИЧНЫЙ ПАРЕНЬ. Прекрасная встреча в Белом доме. Действительно умный и очень крутой!!! Президент, DJT», – написал Трамп.
Он уже не первый раз распространяет AI-видео: в октябре он выложил ролик, где «бомбардирует» протестующих коричневой жидкостью.
Криштиану Роналду также прокомментировал свой визит.
«Спасибо, господин Президент, за приглашение и теплый прием как для меня, так и для Джорджины Родригес, моей будущей жены. У каждого из нас есть, что предложить, и я готов вдохновлять новые поколения строить будущее на мужестве, ответственности и крепком мире», – написал футболист.