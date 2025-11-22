Павел Василенко

На этой неделе Криштиану Роналду посетил Белый дом по личному приглашению президента США Дональда Трампа.

«Мой сын – большой поклонник Криштиану Роналду», – признался Трамп.

Вскоре после встречи президент объявил португальца «величайшим футболистом всех времен».

В своем аккаунте в Truth Social Трамп опубликовал 21-секундное видео, созданное искусственным интеллектом. На ролике Роналду «играет» в Овальном кабинете, жонглируя мячом и обмениваясь пасами с двумя мужчинами.

US President Donald #Trump posted a video on Truth Social showing him playing football with Portuguese star #Cristiano Ronaldo, in a clip generated using artificial intelligence. pic.twitter.com/RqF949HGg7 — Forbes Middle East (@Forbes_MENA_) November 20, 2025

«Роналду – ОТЛИЧНЫЙ ПАРЕНЬ. Прекрасная встреча в Белом доме. Действительно умный и очень крутой!!! Президент, DJT», – написал Трамп.

Он уже не первый раз распространяет AI-видео: в октябре он выложил ролик, где «бомбардирует» протестующих коричневой жидкостью.

Криштиану Роналду также прокомментировал свой визит.