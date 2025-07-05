Украинский защитник Илья Забарный, который выступает за английский Борнмут, может сменить команду в текущее трансферное окно и покинуть чемпионат Англии.

Интерес к 22-летнему футболисту проявляет французский ПСЖ, однако возможный переход напрямую зависит от развития ситуации с Лиллем. В Борнмуте не планируют удерживать Забарного, но прежде всего хотят подписать ему полноценную замену.

Английский клуб активно работает над трансфером 24-летнего центрального защитника Баоде Диаките. Переговоры с игроком прошли успешно, стороны согласовали основные условия контракта.

Теперь решение за Лиллем: если французский клуб согласится отпустить Диаките в АПЛ, Борнмут будет готов отпустить Забарного. По данным Paristeam.fr, Лилль пока не определился с окончательным решением, но, вероятно, не будет препятствовать уходу своего защитника.

В прошлом сезоне 2024/25 Забарный сыграл 39 матчей за клуб во всех соревнованиях и отметился одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 42 миллиона евро. Действующий контракт с Борнмутом рассчитан до конца июня 2029 года.

Ранее сообщалось, сможет ли Забарный сыграть на клубном чемпионате мира.