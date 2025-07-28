Сергей Стаднюк

Потенциальным трансфером полузащитника Динамо Владимира Бражко в зарубежный клуб занимается одна из крупнейших агентских компаний в мире. Об этом сообщил футбольный комментатор и журналист Игорь Цыганык.

Авторизацию на представление интересов Бражко в Премьер-лиге и других топ-лигах получила очень серьезная, одна из крупнейших агентских компаний в мире. В данный момент они занимаются возможностью трансфера Владимира Бражко за границу. Игорь Цыганик

Зимой сообщалось, что английский Вулверхэмптон сделал предложение Динамо по Бражко в размере 20 миллионов евро. Однако молодой футболист так никуда и не перешел, и еще и потерял место в стартовом составе.

Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги чемпионов и следить за онлайн-трансляцией игры можно уже во вторник, 29 июля, на странице события Динамо Киев – Хамрун Спартанс на Xsport. Начало – в 21:00.

Ранее сообщалось, что Динамо стремится набить цену на Бражко.