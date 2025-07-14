Главный тренер Челси Энцо Мареска подвел итоги финала Клубного чемпионата мира-2025 против ПСЖ (3:0). Его слова приводит DAZN.

У меня просто нет слов для моих игроков. Они заслужили это. Хороший момент.

На мой взгляд, мы выиграли матч в первые десять минут - мы задали темп, который нам нужен. Мы были очень хороши. К сожалению, в таких погодных условиях непросто делать это все 90 минут, но, думаю, мы выиграли матч уже в первые десять минут.

Мы нашли для Палмера позицию, где у него было пространство для атаки. Рад за Коула, но все игроки продемонстрировали фантастическую отдачу, но меня больше радуют три недели отдыха! - сказал главный тренер Челси.